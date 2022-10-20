Все наши боевые операции были молниеносными

Источник: Агентство международной информации Trend

Все воинские соединения ВС Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне проявили беспримерный героизм и мужество. Азербайджанские военнослужащие, стремительно продвигаясь вперед, молниеносными ударами громили противника.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend TV побывала в Джебраильском и Зангиланском районах и встретилась с группой военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС), а также министерства обороны Азербайджана, принимавших участие в боевых действиях на этих территориях.

Военнослужащий ГПС, Герой Отечественной войны Азербайджана Бабек Алекперов, военнослужащие Аладдин Тагиев, Насиб Мирзоев, военнослужащий министерства обороны Али Гюндюз и другие рассказали о своем боевом пути, поделились деталями боевых операций.

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