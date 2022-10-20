https://news.day.az/politics/1504924.html Президент Турции отбыл в Азербайджан
Президент Турции отбыл в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Президент Турции примет участие в ряде официальных мероприятий в Зангилане.
Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.
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