Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств находятся в Шуше

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с генпланом города Губадлы, приняли участие в церемонии закладки фундамента музеев Оккупации и Победы в Губадлы - ФОТО - ВИДЕО

19 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 522