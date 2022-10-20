https://news.day.az/politics/1504927.html Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств находятся в Шуше - ФОТО
Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств находятся в Шуше - ФОТО
Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) находятся в Шуше.
Как сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Шушу, сегодня в культурной столице Азербайджана будет подписан Устав Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, передает Day.Az.
Затем религиозные лидеры совершат намаз в мечети Юхары Говхарага.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре