Мусульманские религиозные лидеры Организации тюркских государств находятся в Шуше

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) находятся в Шуше.

Как сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Шушу, сегодня в культурной столице Азербайджана будет подписан Устав Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, передает Day.Az.

Затем религиозные лидеры совершат намаз в мечети Юхары Говхарага.