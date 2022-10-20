В Вене ознакомились с военными преступлениями Армении

Перед представительством ООН в Вене проведена выставка-акция, посвященная военным преступлениям, совершенным армянскими вооруженными силами в период 30-летней оккупации и II Карабахской войны, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие, состоявшееся на площади Объединенных Наций, было организовано азербайджанской общиной в Австрии.

На выставке-акции демонстрировались фотоматериалы, отражающие гибель 93 человек, включая 12 детей и 27 женщин, и получение 454 гражданскими лицами телесных повреждений различной степени в результате ракетных атак армянских вооруженных сил на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города, массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района, и мины, заложенные на азербайджанских землях.

Фотоматериалы сопровождались такими лозунгами и призывами, как "Армянские вооруженные силы учинили невиданную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и нашими мирными гражданами", "Требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за совершение многочисленных военных преступлений, ответили по закону!", "Призываем международные организации осудить армян, совершивших военные преступления!", "Остановите армянскую агрессию!".

Печальной музыкой в исполнении проживающего в Австрии азербайджанского музыканта Рухуллы Азиза на кеманче была почтена память всех жертв военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана.

Проявившие интерес к акции горожане были подробно проинформированы о военных преступлениях Aрмении.