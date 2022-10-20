Мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ приняли совместное заявление

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), находящиеся в Шуше, приняли совместное заявление.

Как сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Шушу, в заявлении говорится, что для совершенствования отношений религия-государство в странах-членах организации будут подготовлены соответствующие проекты по укреплению связей между соответствующими структурами, будут созданы совместные научные и религиозные центры.

Отметим, что мусульманские религиозные лидеры стран-членов ОТГ находятся в городе Шуша, где сегодня было подписано Положение Совета глав мусульманских религиозных управлений ОТГ.

Кроме того, религиозные лидеры совершат сегодня намаз в мечети Юхары Говхарага.