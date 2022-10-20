Сделаем все возможное для интеграции проживающих в Карабахе армян в наше общество

Мы сделаем все возможное для интеграции армян, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в наше общество.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Новость обновляется