https://news.day.az/politics/1504955.html Сделаем все возможное для интеграции проживающих в Карабахе армян в наше общество - омбудсмен Азербайджана
Сделаем все возможное для интеграции проживающих в Карабахе армян в наше общество - омбудсмен Азербайджана
Мы сделаем все возможное для интеграции армян, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в наше общество.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре