https://news.day.az/politics/1504968.html Первое впечатление Президента Турции в связи с Зангиланским международным аэропортом
Первое впечатление Президента Турции в связи с Зангиланским международным аэропортом
20 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает в четверг Day.Az, самолет Президента Турции приземлился в Зангиланском международном аэропорту.
Президент Турции, выходя из самолета, со ступенек трапа окинул взглядом аэропорт, а затем сделал знак рукой, означающий, что аэропорт ему понравился.
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