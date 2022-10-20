Первое впечатление Президента Турции в связи с Зангиланским международным аэропортом

20 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает в четверг Day.Az, самолет Президента Турции приземлился в Зангиланском международном аэропорту.

Президент Турции, выходя из самолета, со ступенек трапа окинул взглядом аэропорт, а затем сделал знак рукой, означающий, что аэропорт ему понравился.