Страны ОТГ проведут совместную работу по восстановлению памятников в Карабахе

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) проведут совместную работу по восстановлению исторических, культурных и религиозных памятников, пострадавших в результате актов вандализма и стихийных бедствий на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в сегодняшнем совместном заявлении мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ, собравшихся в Шуше.

Кроме того, в заявлении отмечается, что мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации будут прилагать совместные усилия для предотвращения случаев вмешательства извне в религиозную и духовную среду, вредоносной пропаганды, радикальных течений, несущих идеологию религиозной и расовой нетерпимости, и любых идеологических провокаций, включая злоупотребление религией в политических целях.