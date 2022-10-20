https://news.day.az/politics/1504976.html В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по законопроекту о политпартиях
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по законопроекту о политпартиях
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях"
Как сообщили в четверг Day.Az в парламенте, на основе обращения представителей всех политпартий, представленных в парламенте, ведется соответствующая работа по подготовке нового законопроекта "О политических партиях".
Учитывая общественно-политическую значимость документа, 24 октября планируется провести общественные слушания по законопроекту.
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