Продлевается срок пребывания турецких военных в Совместном турецко-российском мониторинговом центре

Законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане представлен в парламент Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, законопроект был представлен от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана парламенту Турции.

Отметим, что Совместный турецко-российский мониторинговый центр по контролю за прекращением огня расположен в Агдаме.