https://news.day.az/politics/1504991.html Продлевается срок пребывания турецких военных в Совместном турецко-российском мониторинговом центре
Продлевается срок пребывания турецких военных в Совместном турецко-российском мониторинговом центре
Законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане представлен в парламент Турции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, законопроект был представлен от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана парламенту Турции.
Отметим, что Совместный турецко-российский мониторинговый центр по контролю за прекращением огня расположен в Агдаме.
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