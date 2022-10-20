https://news.day.az/politics/1504994.html Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма - Аллахшукюр Пашазаде
Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма - Аллахшукюр Пашазаде
Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на состоявшейся сегодня в Шуше встрече глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
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