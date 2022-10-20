Армяне совершили урбицид в городе Джебраил в период оккупации

В период 30-летней оккупации армяне совершили урбицид в городе Джебраил.

Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter в четверг написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Эти кадры можно перепутать с видом руин древнего города Помпеи, разрушенного в результате извержения вулкана. Однако нет, это не так. В отличие от Помпеи, это видео отражает преднамеренный вандализм/урбицид в городе Джебраил со стороны Армении (так называемая "древняя цивилизованная страна"), осуществлявшийся на этих землях на протяжении 30 лет оккупации", - говорится в публикации.