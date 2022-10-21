Жажда наживы ослепляет глаза хапуге Варданяну

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, что у российского долларового миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна - специалиста по отмыванию денег российских олигархов зарубежом, развивается депрессия на фоне того, как складывается происходящее на Южном Кавказе. После освобождения Карабаха от армянской оккупации, Азербайджан проводил и проводит решительную и мудрую политику по восстановлению региона. Благодаря упорству Баку, Армения до конца года подпишет с нашей страной мирный договор, а Пашинян вовсе признал ее территориальную целостность на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, Эмманюэлем Макроном и Шарлем Мишелем.

Все эти события ударили по тем, кто все еще надеялся на дальнейшее существование мифического "арцаха", в том числе и Варданяна.

Хапуга Рубенчик сбежал от западных санкций, наложенных на Россию, чтобы спасти свой грязный капитал, который он заработал на криминальных схемах. Понимая, что находясь в Азербайджане у него руки завязаны, Варданян решил написать плаксливый статус в Телеграм, где признал, что темные делишки у него идут не совсем хорошо.

"То, как разворачиваются политические события вокруг Армении и Карабаха, как обостряется ситуация вокруг решения карабахского вопроса, от которого без преувеличения зависят и судьбы Армении и армянского мира, вызывает у меня крайнюю озабоченность. Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом "арцаха" и брать на себя свою долю ответственности за будущее.

Полтора месяца встреч с жителями республики, с её политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса.

"В начале ноября официально вступлю в должность и тогда изложу наши стратегические цели и первоочерёдные задачи, которые нам предстоит решить, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем", - написал Варданян.

Сказать лишь, что Рубенчик бредит, ничего не сказать. Это конкретный диагноз.

Во-первых, нет и не было никакого "народа" в Карабахе. Есть граждане Азербайджана армянского происхождения, проживающие на территории нашей страны.

Во-вторых, бандит решил, как и все армяне, сыграть ту самую карту "многострадальности". Тут важно отметить, что ситуация вокруг т.н. "карабахского вопроса" не может обостряться, ибо вопрос давно уже решен. Конфликта больше нет, есть благополучное будущее, которое возможно лишь с признанием Карабахского региона в качестве неотъемлемой части нашей суверенной территории. Таковой она считалась всегда и всеми (кроме, конечно, Армении, чья оккупационная политика загнала ее в угол).

В-третьих, не может быть т.н. "госминистра" нелегитимном квази образовании. Как говорится, сколько бы лук ни называл себя яблоком, яблоком он в итоге не станет. Да и решать Варданяну будет нечего. Он никто на территории нашей страны, да и находится под постоянным наблюдением, ибо незаконно проникшие на территорию Азербайджана, автоматически превращаются в легитимную цель для азербайджанской стороны. Любое лицо, проникающее с экстремистскими, террористическими и незаконными целями, или даже въезжающее для этого с разрешения миротворцев, на территорию Азербайджана, сразу же оказывается под наблюдением.

У мыслей, высказанных Варданяном, могут быть различные последствия. Остановимся на тех, которые понравятся ему меньше всего. Он напрасно думает, что каждый имеет право предпринимать какие-то действия на азербайджанских территориях, обращаться к армянскому населению Азербайджана с различными призывами и чтобы ему за это не влетело. Влететь может и, причем, в самом прямом смысле этого слова.

Рубен Карленович решил повторить путь своих соплеменников - лидеров сепаратистов Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые взбаламутив армянское население Карабаха, развязали кровавый конфликт, затем от души награбив на оккупированных территориях, переехали в Ереван, где захватив власть в Армении, успешно расхищали мизерный государственный бюджет страны на протяжении почти 20 лет.

Миллиардер без гражданства не имеет никакого права делать все, что ему взбредёт в голову (если она у него ещё есть). Азербайджан не будет долго церемониться с этим мошенником, который уже предал свою вторую родину - Россию, отказавшись от гражданства, где стал миллиардером, расхищая бюджетные средства и уничтожая российскую авиапромышленность в угоду своим партнёрам зарубежом.

Так что проблемы Карабахского региона Азербйджана, созданные, кстати, по вине самих вандализирующих все вокруг себя армян, решает и будет решать официальный Баку. У армян Карабаха есть лишь один путь - интеграция в азербайджанское общество. У Рубена же есть два варианта - обратно на свою историческую родину или в азербаджанскую тюрьму.