Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата направила Макрону письмо протеста.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Выражаем вам обеспокоенность в связи с заявлениями, сделанными вами во время интервью, которое транслировалось на канале "Франция 2" 12 октября. Мы были удивлены и разочарованы вашими взглядами, которые не отражают должным образом реальность карабахского конфликта, а также продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на то, что вы не упомянули об этом во время интервью, вам хорошо известно, что согласно резолюциям Совета Безопасности ООН (резолюции № 822, 853, 874 и 884), за которые также проголосовала Франция, бывший Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов в течение 30 лет находились под оккупацией Армении. Армения проигнорировала международное право и продолжила оккупацию, несмотря на призывы Совета Безопасности ООН вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана и позволить сотням тысяч азербайджанцев вернуться в родные места.

Франция проголосовала за указанные резолюции и признала эти территории частью Азербайджана. Даже сегодня армянские вооруженные силы, оставаясь в Карабахском регионе, уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года и выступают главным препятствием мирному процессу в регионе. Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата искренне призывает правительство Франции занять активную и позитивную позицию в переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, подтверждающего территориальную целостность обеих стран со стороны Европейского союза, и надеемся на это".