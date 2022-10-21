Миссия ОБСЕ Армении не поможет

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армения продолжает принимать активные меры по дискредитации усилий Евросоюза в урегулировании отношений между Ереваном и Баку. Армянская сторона не жалеет усилий для этого, словно специально делая все, чтобы полностью провалить все наработки, достигнутые при посредничестве Брюсселя.

С Еревана спроса мало, он вертится как может. Спрос с Европы, с ее структур и политиков, которые повторяют эти странные телодвижения за армянской стороной.

В конце минувшей недели в Ереван прибыла группа деятелей из состава наблюдательной миссии ЕС, расквартированной в Грузии. По-видимому, в Грузии ее услуги больше не понадобятся, и наблюдателей поспешно перебазируют в Армению. Торопятся, видимо, опасаясь, что Баку начнет мешать. Как? Ну мало ли.

Ели верить армянским медиа, прибывают представители Минобороны Франции. Миссия за миссией. О численности четкой информации нет - то их 40, то 50, то 400. Такое впечатление, что процесс идет хаотично, чемоданы пакуются за час до отъезда, никто точно не знает куда едет и зачем. А теперь становится известно, что на границу с Азербайджаном прибывает еще и миссия ОБСЕ. Название у нее очень оригинальное - Миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении. Каких потребностей? Потребности бывают разные.

МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу такого неожиданного решения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В сообщении пресс-службы отмечается, что вопрос о подобной миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ и никаких решений по этому вопросу не принималось. Кроме того, группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ и никак не может быть связана с ней, следовательно, никакие ее отчеты не могут рассматриваться как документы ОБСЕ. Это частный визит группы представителей ряда государств-участников, осуществленный по инициативе Армении.

Азербайджанской стороне известно, что подобная миссия не была согласована и утверждена, что не соответствует практике организации. В период, когда ОБСЕ еще считалась посредницей в карабахском конфликте, оценочные миссии в регион не отправлялись так запросто. Это был долгий процесс, сопровождавшийся сопротивлением армянской стороны. Так было в 2005 и 2010 годах. Больше Азербайджану не удалось добиться приезда на оккупированные территории европейских оценщиков. В последний раз ему отказали незадолго до 44-дневной войны, потому что Армения не дала своего согласия. В принципе, это была небольшая потеря, потому что предыдущие миссии ни к чему не привели. Как и вся тридцатилетняя история посредничества ОБСЕ.

Присутствие некой миссии ОБСЕ добавляет драматизма, потому что у этой организации тяжелая нога. Что она там будет оценивать на армянской стороне, это ее дело. Но не стоит забывать, чем закончилось для Армении "мирное урегулирование" под патронажем ОБСЕ. Несколько десятилетий организация делала вид, что ей не все равно. Сопредседатели Минской группы провели это время очень хорошо и с пользой. Вместе с ними в туристические поездки на оккупированные территории частенько ездил и сам личный представитель действующего председателя ОБСЕ. Что может быть приятнее, чем поездка в горы, где угощают с кавказским размахом. Можно получить массу удовольствия, что особенно приятно потому, что никто от твоей миссии ничего не ждет и никто от тебя ничего не требует. Сама по себе посредническая миссия ОБСЕ была направлена на затягивание конфликта и укрепление статус-кво, других результатов не требовалось.

ОБСЕ это было большое и хорошо оплачиваемое туристическое бюро, не способное решать серьезные проблемы. Вспомним бюро организации в Грузии, которое закрылось после войны 2008 года. Вопрос: чем оно там занималось много лет, если война все равно произошла и Грузия потеряла территории? Сейчас в Грузии действует миссия наблюдателей Евросоюза. Ей удалось что-то сделать?

Или же возьмем украинскую проблему. ОБСЕ с 2014 года с суровым видом взялась "заниматься" урегулированием конфликта в Украине. Результат - кровопролитие и разрушения, продолжающиеся уже девятый месяц. Что сделала ОБСЕ для того, чтобы предотвратить это? По-видимому, ничего. Пустые заявления, пресс-релизы, гуманитарная помощь ничего не решают. Организация, занимающаяся урегулированием конфликта, должна была приложить все дипломатические усилия к тому, чтобы не дошло до войны. Не сумели, или не хотели? Может быть, и эта война была нужна, как статус-кво в Карабахе?

Нынешнее столпотворение на границе Армении с Азербайджаном - это фактически сговор против мирного процесса. Для чего нужна миссия ОБСЕ, если уже есть миссия ЕС и кого-то там еще? Скоро на армянской стороне госграницы будет не протолкнуться от всевозможных наблюдателей и оценщиков армянских потребностей. Наблюдая за этим, еще раз убеждаемся, что несколько сот армянских солдат в сентябре, как говорится, "погибли не напрасно". Они были принесены в жертву осуществлению конкретных планов. К сожалению, поэтапность развития событий после 13 сентября доказывает это.

Столпотворение на границе, которое готовит Ереван по инструкциям Франции, Армении не поможет, а только осложнит ее участь. Процесс затянется, армяне будут что-то требовать, прячась за европейской спиной, пытаться шантажировать, саботировать предложения Баку. Но растянуть это удовольствие еще на тридцать лет не получится - времена другие.