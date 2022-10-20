https://news.day.az/politics/1505105.html Мы готовы совместно осуществлять еще более крупные проекты - Реджеп Тайип Эрдоган
Мы готовы совместно осуществлять еще более крупные проекты - Реджеп Тайип Эрдоган
Мы готовы совместно осуществлять еще более крупные проекты.
Как передает Day.Az в четверг со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с совместным с Президентом Ильхамом Алиевым заявлением для печати в городе Джебраил.
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