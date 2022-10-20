Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Информация, распространяемая министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь около 16:30 20 октября в направлении позиций армянской стороны, не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно ложной.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает в четверг Day.Az.

"Категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.