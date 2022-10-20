https://news.day.az/politics/1505111.html Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Информация, распространяемая министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь около 16:30 20 октября в направлении позиций армянской стороны, не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно ложной.
Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает в четверг Day.Az.
"Категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.
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