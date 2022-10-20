https://news.day.az/politics/1505125.html Армения обстреляла Кяльбаджар и Дашкесан
Армения обстреляла Кяльбаджар и Дашкесан
20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
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