Невозможное возможно: стремительно развивающийся, освобожденный Зангилан

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. Участие в этом историческом событии принимали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Символизм случившегося в том, что ровно два года назад глава нашего государства, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские вооружённые силы установили контроль над городом Зангилан.

При этом, 20 октября 2020 года были также освобождены сёла Дортчинар, Кюрдляр, Юхары Абдурахманлы, Каргабазар, Ашагы Вейсалли, Юхары Аибасанлы Физулинского района, сёла Сафарша, Гасанкайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейсалли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района, сёла Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбашы, Гюнешли, Ванк Ходжавендского района, сёла Хавалы, Зарнали, Мамедбейли, Акари, Шарифан, Муганлы Зангиланского района.

Азербайджанская армия два года назад громила врага, восстанавливая историческую справедливость, реализуя на практике международное право, резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также доказывая бесполезность, мягко говоря, Минской группы ОБСЕ. Наша страна доказала, что в такого рода конфликтах нужно рассчитывать только на себя, выстраивая экономически мощное государство, проводя грамотную внешнюю политику и создавая грозную, мощную армию.

Безусловно, мировое армянство и ангажированные им политики тогда пытались воспрепятствовать победе Азербайджана. Сейчас мы также видим попытки поддержки Армении, которая 28 лет держала под оккупацией азербайджанские земли, так и не столкнувшись с реальным давлением на себя. Но все это - Сизифов труд. Азербайджан готов к такого рода развитию событий и никому не позволит отнять нашу великую победу.

Великую и долгожданную. Омытую кровью и слезами наших граждан. Являющуюся символом нашей гордости, нашего общенационального единения, символом братства Азербайджана и Турции. Символично, что именно сегодня в Стамбуле, от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Великому Национальному собранию Турции был представлен законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в совместном российско-турецком Центре мониторинга.

Это еще один сигнал всем внешним силам, помышляющим о "реванше". Его просто не может быть. Армении и ее покровителям нужно смириться с новыми реалиями, где Азербайджан является самым важным и сильным государством региона, ощущающим всестороннюю поддержку братской Турции. Этот тандем непобедим. Более того, своими блестящими победами он привлекает к себе новых союзников, укрепляя весь тюркский мир.

Да, во всем мире увидели, что Азербайджан не только одержал историческую победу в 44-дневной войне и способен отстаивать свою твердую и справедливую позицию в спорах с ведущими государствами мира, открыто вставшим на сторону Армении. Все увидели и способность Азербайджана поражающими воображение темпами восстанавливать освобожденные территории.

Вдумайтесь только в случившееся - 23 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Зангилане и вот уже сегодня там открылся международный аэропорт! Второй по счету на территории, которая более четверти века находилась под армянской оккупацией! Ранее международный аэропорт был открыт и в Физули. А ведь, все эти земли нужно было очистить от мин, провести там все необходимые коммуникации.

Все это сделано в рекордно короткие сроки. Более того, полноценная жизнь уже вернулась в село Агалы Зангиланского района. Днем ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали там, встретились с ученическо-преподавательским коллективом школы и жителями села Агал, услышали множество слов благодарности в свой адрес.

Иного и быть не могло. Ведь реализовалась мечта зангиланцев вернуться на родную землю! Кстати, Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа умного сельскохозяйственного комплекса "Dost Aqropark" в Зангиланском районе. Кроме того, уже начато строительство новых жилых зданий в городе Физули. Там будет построено 38 домов на 813 квартир. Также Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящей по территории Джебраильского района. Да, весь мир видит превращение Карабаха в очень развитый, комфортный для проживания регион Азербайджана. Видит и сравнивает с тем, что тут было в годы армянской оккупации. Вывод из этих сравнений напрашивается очевидный - азербайджанский народ является не только народом-воином, но и народом-созидателем.