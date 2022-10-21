https://news.day.az/politics/1505153.html Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки - ФОТО
Эмин Гусейнов обсудил развитие двусторонних связей с мэром Нагасаки - ФОТО
Спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в рамках визита в японский город Хиросима встретился с мэром Нагасаки.
Как передает Day.Az, об этом в четверг Гусейнов написал на своей странице в Twitter.
"В рамках визита в японский город Хиросима состоялась встреча с мэром Нагасаки и было обсуждено развитие двусторонних связей. Затем состоялось посещение Мемориального музея мира в Хиросиме и дано интервью известной газете "Асахи симбун"", - отметил Гусейнов.
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