Армянская церковь ведет свой народ к новым бедам и трагедиям

Армянская церковь, к сожалению, проявляет особое рвение среди тех, кто подталкивает армянский народ к идеям реваншизма.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на конференции "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность на фоне актуальных проблем современности".

"Мы вернулись в Карабах навсегда. Но среди армян все еще есть те, кто живет чувством мести, зарится на чужие земли. Армянская церковь, к сожалению, проявляет особое рвение среди тех, кто подталкивает армянский народ к идеям реваншизма, и стремится реализовать свои амбиции, ставя под угрозу существование армянского народа, государства, ложными обещаниями ведя народ к бедам", - сказал он.