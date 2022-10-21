Стало известно о состоянии Бинали Йылдырыма, попавшего в ДТП в Азербайджане

Состояние Бинали Йылдырыма удовлетворительное.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, комментируя состояние заместителя председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Бинали Йылдырыма, попавшего в ДТП.

Было отмечено, что находящиеся в Азербайджане зампредседателя ПСР Бинали Йылдырым, турецкий депутат Шамиль Айрым и охранник Огузхан Демирчи, попавшие в ДТП, помещены в Центральную клиническую больницу и находятся под постоянным наблюдением врачей.

"Как сообщили минздраву в Центральной клинической больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы их жизни нет, в ближайшие часы их выпишут из медучреждения", - сказали в министерстве.