https://news.day.az/politics/1505218.html Армяне обстреляли военную технику Азербайджана - ФОТО
Армяне обстреляли военную технику Азербайджана - ФОТО
20 октября ночью подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского, Зяйлик и Моллабайрамлы Кяльбаджарского районов.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Кроме того, в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района армянскими подразделениями был обстрелян автомобиль марки "Камаз".
Пострадавших среди личного состава нет.
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