"Дух Праги" или "армянский дух"?

Автор: Лейла Таривердиева

Да, наверное, слишком много в нашей ленте Франции, но благодаря своему Президенту, она стала главным антигероем дня для Азербайджана, и сама же французская сторона неустанно напоминает нам об этом.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выступил со статьей в местных СМИ, в которой порассуждал о мирном процессе, о роли Евросоюза и особой, нет - даже решающей роли Президента Макрона в успешных результатах встречи в Праге. "Да здравствует дух Праги!" - восклицает он.

Дипломата можно понять. После того, как руководство страны все испортило, дипломатам, как водится, приходится разгребать. И Закари Гросс старается. Но получается плохо, потому что Эммануэль Макрон высказался очень конкретно и будет очень трудно убедить азербайджанскую сторону, что его не так поняли. В Азербайджане за годы французского посредничества сформировалось определенное мнение относительно "решающей роли" Парижа в достижении мира. А за послевоенные два года ушли и последние сомнения. Как Франция тридцать лет тормозила мирные переговоры, так и после 44-дневной войны она делает все, чтобы мир между Азербайджаном и Арменией не наступил никогда либо наступил на выгодных армянам условиях.

Закари Гросс хочет, чтобы мы поверили, будто бы переговоры в Праге привели к какому-то успеху благодаря Эммануэлю Макрону. Президент Франции был там вообще неуместен, и как раз его присутствие и его лоббинг помешали получению конкретных результатов. Эта встреча ничего не дала делу мира с точки зрения практики, единственное, что можно назвать важным - европейцы поняли, что давить на Баку бесполезно, сколько бы их не собралось, он не будет участвовать ни в каких играх и разменивать свои интересы не позволит. Это можно назвать позитивным результатом, который, в общем-то, и стал причиной истерики Президента Франции в интервью армянскому изданию. И теперь послу этой страны приходится изворачиваться, чтобы исполнить свой дипломатический долг.

Год назад Закари Гросс говорил, что "пришло время заново начать французско-азербайджанские отношения". Это было воспринято азербайджанской стороной как позитивный сигнал от Парижа. Сам господин Гросс, хотя и не съездил до сих пор в Шушу, часто бывал на освобожденных землях и неоднократно заявлял о поддержке его страной территориальной целостности Азербайджана. Однако вычеркнуть то, что наговорил его босс, можно только прямыми извинениями, а не оптимистичным "Да здравствует дух Праги!". "Дух Праги" тут не поможет, более того, "дух Праги" скончался и вместо него в позиции и заявлениях французской стороны все больше слышен "дух Армении". Если и была какая-то положительная отдача от встречи 6 октября, за две последующие недели Макрон и его команда сделали все, чтобы ее ликвидировать.

Теперь послу Гроссу поручено все исправить. А как?

Все нужно делать вовремя. Например, в Париже, спустя месяц после нападения на представительства Азербайджана, был арестован один из участников этого безобразия - армянский экстремист Лорис Туфанян. У парня богатейшая биография - председатель молодежного отделения Армянской революционной федерации Дашнакцутюн во Франции, один из основателей диссидентской группы Charjoum. Напомним, что 13 сентября толпа армян напала на посольство Азербайджана. Полиция приехала только через сорок минут после вызова, дав экстремистам довершить начатое - сломать двери дипмиссии, забросать стены яйцами и поджечь портреты президентов Азербайджана и Турции. И вот, месяц спустя, некто Туфанян задержан. Наконец задержан. Хотя это должно было произойти еще 13 сентября, когда была сломана дверь азербайджанской дипмиссии. Во Франции было совершено нападение на территорию другого государства, за безопасность которой несет ответственность Париж. Согласно международному праву, такое нападение рассматривается как тяжкое уголовное преступление, и мерзавца полицейские должны были скрутить сразу по прибытии.

Скорее всего, Туфанян и сейчас разгуливал бы на свободе, если бы не дипломатический конфликт, возникший после некорректных заявлений Президента Макрона. Баку отреагировал очень жестко и без антимоний вычеркнул Париж из своих планов. Чтобы попасть в них обратно, Закари Гросс сегодня пытается выставить Францию белой и пушистой.

Но в Баку знают цену белым и пушистым. И французским "поцелуям" - тоже.