Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

В посольстве Азербайджана в Турции состоялась встреча между представителями Аппарата военного атташе Вооруженных сил и генералом Атиллой Гюленом, недавно назначенным командующим ВВС Турции.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на встрече в Анкаре состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Министерством обороны Азербайджана и Министерством национальной обороны Турции.

Военный атташе полковник Мушфиг Мамедов подробно проинформировал генерала армии Атиллу Гюлена о 44-дневной Отечественной войне и строительных работах, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях. Военный атташе отметил, что блестящая Победа, одержанная в Отечественной войне, создала в регионе новые реалии, сформировались благоприятные условия для прочного мира и стабильности, сложилась благоприятная ситуация для обеспечения мира, безопасности и развития в регионе в постконфликтный период. Он рассказал о миролюбивой позиции Азербайджана и работе, проделанной в этом направлении. На встрече особо подчеркивалось, что все отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, основаны на братстве и дружбе. Была отмечена необходимость продолжения рабочих контактов и сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.