Совместное участие президентов в открытии Зангиланского аэропорта является примером азербайджано-турецкого братства

Совместное участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в открытии Зангиланского международного аэропорта является ярким примером азербайджано-турецкого братства и союза.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Гафарова отметила, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

"Азербайджан активно реализует проекты, которые изменят политическую картину региона, работая совместно с Турцией. Мессендж, переданный миру вчера из Зангилана, заключается в том, что Азербайджана навсегда вернулся на свои исконные земли. Карабах и Восточный Зангезур станут процветающим краем. Все осуществляемые созидательные работы преследуют именно эту цель", - сказала она.