Азербайджано-турецкие отношения - серьезный сигнал реваншистам и их союзникам

Участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта и мероприятиях в Джебраильском районе еще раз подчеркивает тот факт, что нет в мире аналога отношениям, которые связывают Баку и Анкару. Это отношения реального братства, дружбы и союзничества.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Напомним, что 20 октября Президент Ильхам Алиев в заявлении для печати в Джебраиле отметил, что две страны "стали союзниками во всех сферах, что является серьезным достижением для наших народов, в то же время это - серьезный месседж региону и миру, потому что турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это - фактор мира и стабильности. В то же время, если кто-то вновь попытается предпринять несправедливые действия против нас, то, конечно, должен серьезно учесть этот фактор".

Продолжая свою мысль, Фикрет Садыхов подчеркнул, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном - и до, и во время войны, и в постконфликтный период. Поддержка, оказанная официальной Анкарой и турецким народом Азербайджану в период Второй карабахской войны, неоценима. Президент Эрдоган заявил с первых дней войны, что Азербайджан не одинок, и это стало достаточно серьезным сигналом для всех. Сегодня, отметил наш собеседник, Турция продолжает свою поддержку и в деле восстановления освобожденных территорий.

"Мы всегда рядом. И такие мероприятия способствуют сближению наших государств. Азербайджано-турецкие отношения - это стабилизирующий фактор. Этот фактор достаточно серьезный, влиятельный и, по сути, способствующий установлению мира и стабильности в регионе. Те, кто в нашем регионе и за его пределами выступает с воинственными заявлениями в адрес Баку, должны не забывать о существовании прочного азербайджано-турецкого альянса. Здесь сформирована сила, которая способна дать по рукам любому, кто продолжает попытки отхватить часть нашей земли и кто его в этом поддерживает. Это также сигнал тем, кто пытается проникнуть в наш регион, играть здесь какую-то главенствующую роль и диктовать нам условия для налаживания взаимоотношений со страной, которая тридцать лет оккупировала наши земли", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева