https://news.day.az/politics/1505270.html Отправка в Армению "миссии ОБСЕ по оценке потребностей" противоречит нормам этой структуры - Чавушоглу
Отправка в Армению "миссии ОБСЕ по оценке потребностей" противоречит нормам этой структуры - Чавушоглу
Каждый позитивный шаг, который будет предпринят между Азербайджаном и Арменией, окажет положительное влияние и на наши отношения с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Средний коридор Восток-Запад жизненно важен для региона. Это также пойдет на пользу Европе. Мы всегда поддерживаем любой позитивный шаг между сторонами", - сказал он.
Говоря о направлении в Армению группы под названием "Миссия ОБСЕ по оценке потребностей", Чавушоглу назвал этот шаг противоречащим нормам ОБСЕ.
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