В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих

В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием азербайджанских военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.

В завершение тактических учений, проведенных в водах Эгейского моря под руководством командира военно-морской базы Фоча контр-адмирала Мустафы Бичена, были проанализированы выполненные на учениях задачи.

Подводя итоги учений, контр-адмирал Бичен дал свои напутствия участникам и пожелал нашим офицерам успехов в дальнейшей службе, сообщает минобороны.

В заключение было сделано фото на память.