Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым вылетели в Турцию

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан, вылетели в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом посол Турции заявил в Twitter.