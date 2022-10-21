https://news.day.az/politics/1505301.html Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым вылетели в Турцию
Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым вылетели в Турцию
Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во время визита в Азербайджан, вылетели в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом посол Турции заявил в Twitter.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре