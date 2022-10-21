Иностранные омбудсмены ознакомились со зверствами, совершенными ВС Армении в Агдаме

Участники Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека" посетили Агдам.

Как передает Day.Az, в поездке также приняла участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

В рамках визита в освобожденный от оккупации Агдамский район делегации предоставлена подробная информация о зверствах, совершенных ВС Армении в Агдаме, фактах разрушения и уничтожения памятников истории и культуры.