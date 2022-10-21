Участники конференции омбудсменов подробно проинформированы о военных преступлениях Армении в Агдаме

Сегодня участники международной конференции ознакомились со зверствами, совершенными ВС Армении в Агдаме, с фактами разрушения нашего культурного наследия, памятников.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, которая находится в Агдаме вместе с делегацией, состоящей из иностранных омбудсменов, руководителей национальных институтов по правам человека и представителей СМИ.

"Члены делегации приехали из стран Европы, Азии, Африки. Они стали свидетелями последствий преступлений, совершенных на землях Азербайджана в период оккупации. В результате прошедшей двухдневной конференции была принята Бакинская декларация. Конференция была посвящена вопросам прав человека. Основной проблемой, которая сегодня затягивает возвращение наших бывших вынужденных переселенцев в родные края, является проблема мин. При этом армянские диверсионные группы продолжают минировать наши земли. Мы неоднократно обращались к международным партнерам, призывая их к немедленной реакции на это. Также должна отметить, что впервые эти территории посетили представители таких стран, как Япония, Гонконг, Индонезия, представители многих стран присоединились онлайн. На конференции с презентацией выступил представитель Национального агентства Азербайджана по разминированию, отмеченные им факты шокировали участников. Он сказал, что порой обнаруживается установка на одном квадратном метре восьми мин. Мы не раз поднимали эти вопросы. Установка мин является преступлением, как и непредоставление точных карт минных полей", - сказала Алиева.