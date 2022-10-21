Франция пытается расшатать Южный Кавказ

Телеведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в прямом эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев live" обсудили сегодня работу структур Евросоюза по проникновению на Южный Кавказ через Армению, обратив внимание на те проблемы, которые эта европейская активность создают для региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, Гия Саралидзе прежде всего обратил внимание на далеко идущие планы Еврокомиссии, которая не намерена ограничиваться миссией наблюдателей на границе Армении с Азербайджаном, а хочет еще и заместить российских миротворцев в Азербайджане.

"Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал о том, что Евросоюз начинает размещение своих наблюдателей не только по линии соприкосновения Армении и Азербайджана. Речь идет о том, что, возможно, такие наблюдатели будут размещены в районе Карабаха, что достаточно удивительно, потому что там находятся российские миротворцы", - сказал он.

Камран Гасанов прежде всего напомнил, под каким соусом ЕС стремится вернуться на Южный Кавказ.

"Евросоюз во всех своих зарубежных миссиях, в отличие от Соединенных Штатов, пытается преподнести свои действия как гуманитарные намерения с целью гарантировать мир, или перемирие, или соблюдение прав человека и так далее. Европа преподносит себя именно в пацифистском ключе. В данной ситуации, в первую очередь, речь идет, конечно, о границе Армении и Азербайджана. Размещение мониторинговой миссии является следствием того, что в Праге недавно прошел саммит, где Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга", - сообщил эксперт.



"Во вторую очередь, речь о том, что, несмотря на активизацию процессов урегулирования между двумя странами, мы периодически видим перестрелки и различные военные действия. Евросоюз это наблюдает - а надо обратить внимание, что последние 5 раундов переговоров проходили под эгидой ЕС, 4 в Брюсселе и последний в Праге - и хочет поддержать имидж своей переговорной площадки. Для этого ему надо добиться, чтобы не происходили перестрелки, и именно поэтому он предложил разместить своих миротворцев на границе, а именно со стороны Армении", - добавил он.



"Вроде бы это выглядит красиво и правильно: наблюдатели должны наблюдать за тем, чтобы не было перестрелок и процесс урегулирования шел - но возникают два вопроса, почему со стороны Армении и могут ли он потом зайти внутрь Карабаха, где стоят российские миротворцы? И то с точки зрения интересов Москвы выглядит достаточно странно. Армения - союзник России, где есть военная база в Гюмри, республика де-факто является зоной ответственности России, но тут приходят европейцы и пытаются ее заместить. Раньше тема, что премьер-министр Никол Пашинян вроде бы прозападный, ставилась как-то под сомнение, ведь он же не выходит из ОДКБ и ЕАЭС, но когда в Армению начали приходить европейские наблюдатели, она стала выглядеть совершенно иначе", - подчеркнул Камран Гасанов.

"Если же говорить о намерении уже внутри Карабаха разместить европейских представителей, то это еще один вызов в сторону Москвы. Я думаю, в МИД РФ это понимают, и были соответствующие заявления, что действительно Евросоюз тихой сапой, пока Россия занята Украиной, пытается влезть в еще одну зону российского влияния и российских интересов и, откровенно говоря, выдавить оттуда Москву", - указал политолог.

Далее Гия Саралидзе отметил, что активность ЕС дает негативный эффект - напряжение в регионе начинает расти с нескольких направлений. "Особую роль во всей этой истории играет президент Франции Эммануэль Макрон. Я видел его высказывания, когда он объяснял отправку большого количества наблюдателей тем, что там размещено более 5 тыс. российских солдат, хотя на самом деле внутри Армении есть просто военная база, а российские пограничники контролируют границу с Турцией по межправсоглашению. Такая активность Макрона, который противопоставляет интересы Армении интересам России, очень тревожная. С другой стороны, очень серьезная вещь - это только что закончившиеся учения Ирана на границе с Азербайджаном и Арменией. Обстановка нагнетается, на мой взгляд", - обратил внимание он.

Камран Гасанов объяснил это желанием Евросоюза забрать у России как можно больше с точки зрения геополитики.

"Россия очень сильно представлена на Южном Кавказе - это и миротворческая миссия внутри Карабаха, и военная база в Армении, и присутствие в Абхазии и Южной Осетии. Остальные страны, в том числе и Иран, и Евросоюз, и Турция, и другие мощные игроки, хотели бы усилить свое влияние. С Турцией России удалось договориться, что итоги Второй Карабахской войны обе страны признают и создают совместный мониторинговый центр. Здесь получается даже если не win-win situation, то достаточно выгодно и для одной, и для другой стороны. Но что касается Евросоюза, трудно представить, как можно было бы именно договориться", - сказал эксперт.



"Если с Ираном Россия участвует в ШОС, а с Турцией связана большими бизнес-проектами, то с Евросоюзом у нас открытое противостояние. Европейцы мыслят отношения с Россией только как игру с нулевой суммой: либо они нас выдавливают и сами появляются в регионе, либо они должны довольствоваться тем, что произошло после Карабахской войны, когда фактически Европа и Соединенные Штаты были отброшены. Я думаю, психологический фактор нужно учитывать: после ноября 2020 года Франция и Соединенные Штаты почувствовали себя оплеванными, ведь, несмотря на все их крики, никакого влияния у них на Южном Кавказе нет, никак они не могут воздействовать", - пояснил он.



"Сейчас они больше пытаются со стороны Армении как-то предпринять усилия. Потому что через Азербайджан не получается. Грузию тоже сложно рассматривать, потому что она имеет прямую границу с Россией, уязвима из-за ситуации с санкциями. А вот ситуацию с Арменией они будут пытаться раскачивать", - заключил Камран Гасанов.