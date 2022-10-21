ОБСЕ не смогла внести вклад ни в обеспечение безопасности, ни в сотрудничество

За 49 лет своего существования ОБСЕ, которая должна была выполнять миссию по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе, не смогла внести вклад ни в обеспечение безопасности, ни в сотрудничество. Тот факт, что ни одна война, либо конфликт, который в любое время может обостриться в Европе и по соседству с континентом, не были урегулированы с участием ОБСЕ, является наглядным примером несостоятельности и бесполезности этой организации.

Об этом сказал Trend в пятницу политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, тот факт, что ОБСЕ, не предпринимавшая никаких шагов против агрессора в период оккупации азербайджанских земель, а наоборот, стремившаяся заморозить конфликт на как можно более длительный срок, внезапно, без согласования с Азербайджаном направила в регион "миссию" для проведения расследования в связи с азербайджано-армянскими отношениями, свидетельствует о наличии скрытых намерений этой организации. Такой шаг не только не служит нормализации азербайджано-армянских отношений, но, наоборот, создается впечатление, что он был осуществлен по заказу некоторых стран-подстрекателей, пытающихся углубить противоречия.

"Отмечу, что внутри самой ОБСЕ нет единого мнения относительно данной "миссии", и этот вопрос не согласован со странами-членами организации. Ни действующий председатель ОБСЕ, ни соответствующие институты организации не имеют таких полномочий, как отправка "оценочной миссии" на ту или иную территорию без согласия государств-членов. В связи с этим создание группы, которую Секретариат ОБСЕ называет "миссией ОБСЕ по оценке потребностей", не является легитимным и не может иметь каких-либо политических последствий. Коллективные директивные органы ОБСЕ должны принимать решения на основе консенсуса. В данном случае не может быть и речи о консенсусе или соглашении. Этот шаг еще раз доказывает, что ОБСЕ в очередной раз отошла от своей классической миссии, превратившись в инструмент геополитического давления в руках группы государств, и де-факто утратив статус коллективной организации", - сказал Мирзабейли.

Он подчеркнул, что в период армянской оккупации азербайджанских земель ОБСЕ не выражала своего отношения к тому, что принятые ею документы не исполняются государствами-членами, в том числе Арменией. Армения на протяжении многих лет грубо нарушала Договор об обычных вооружённых силах в Европе, и ОБСЕ не направляла миссию для фиксации указанных нарушений, не обсуждала вопросы, связанные с представленными фактами, не выносила на обсуждение или не подготавливала об этом отчеты.

"Несмотря на то, что ОБСЕ в 1993 году на встрече министров иностранных дел в Риме приняла Декларацию об агрессивном национализме (сепаратизме), являющемся источником современных конфликтов, а также создала в связи с этим постоянный комитет, она почему-то не взяла за основу положения данной декларации в отношении армянского национализма, сепаратизма. Документы в рамках ОБСЕ, принятые за период существования рассматриваемого института, не служили никакой цели, кроме как продолжать оставаться на бумаге. ОБСЕ не придавала значения невыполнению положений мандата, предоставленного институту несостоявшегося сопредседательства, действовавшего в течение 30 лет, а довольствовалась лишь распределением командировочных трем сопредседателям и личным представителям председателя на туристические поездки. В связи со всем этим неясно, на каких основаниях и согласно какой логике Секретариат ОБСЕ создал группу под названием "миссия ОБСЕ по оценке потребностей". Как видно, они намерены вновь оценить собственные потребности и создать предлог для организации новых туристических поездок", - сказал политобозреватель.