Провокация "Евроньюс" против Азербайджана

20 октября на телеканале "Евроньюс" размещён видеоролик, в котором весьма клеветнически и однобоко трактуется открытие Зангиланского аэропорта. Просмотрев кадры можно убедиться, что он представлен чисто с армянской точки зрения, не имеющей никакого отношения к реальному положению дел.

В длящемся чуть более минуты сюжете сказано, что новый аэропорт построен на территориях, которые ранее были под контролем так называемой "нагорно-карабахской республики" у границ Армении и Ирана. Стараясь быть больше армянами чем сами армяне, "Евроньюс" назвал азербайджанский город Зангилан неким "Ковсаканом".

Но и это ещё не всё. "Евроньюс" вспомнил предвзятый и не отражающий правду отчёт организации Human Rights Watch, согласно которому азербайджанская сторона якобы "совершала военные преступления".

Итак, перед нами налицо отработанный журналистский продукт за деньги армянского лобби, весьма далекий от европейских ценностей. Скажем прямо - это умышленная провокация против Азербайджана. К сожалению это не первый провокационный материал, опубликованный в европейских СМИ. Особенно часто такого рода публикации выходили в ходе второй Карабахской войны, что приводило к дезинформированию европейских потребителей информации.

Видимо успехи Азербайджана как во время боёв, так и в постконфликтном периоде стали костью в горле в некоторых кругах в Европе. Учитывая попытки ЕС стать посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, данный шаг "Евроньюс" не способствует возникновению доверия к готовности ЕС осуществлять данную миссию.