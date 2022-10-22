Бесполезные потуги Ирана: Азербайджан ответит на любые провокации

Автор: Акпер Гасанов

Продолжаются учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в долине реки Араз. Государство, которое за последние 30 лет ни разу не проводило военных учений в этом районе, решило пойти на такой шаг. С чего бы это? Ответ очевиден- официальный Тегеран пытается бряцать оружием и посылает совершенно очевидные месседжи Азербайджану. При этом, официальные лица ИРИ пытаются отрицать очевидное.

Но, в Азербайджане давно уже знают истинную цену заявлениям руководства ИРИ. В нашей стране помнят, что иранские лидеры регулярно обнимали вчерашних карабахских сепаратистов и участников огромного числа против мирного азербайджанского населения, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В Баку помнят, что в ИРИ звучали заявления об ирано-армянской дружбе и братстве.

Делалось это в то самое время, когда наши земли находились под армянской оккупацией, когда армянские вандалы разрушали мечети, музеи, дома азербайджанцев. Это то, о чем никто и никогда в Азербайджане не забудет. Тем более, что и нынешние действия ИРИ носят откровенно провокационный характер.

Так, сегодня в Гафане состоялось открытие генконсульства Ирана. "Мы посланники мира в Армении и хотим видеть Армению стабильной страной. Таким образом, как подчеркивали высокопоставленные руководители Ирана, мы не примем каких-либо изменений границ в регионе. Советую жителям Гафана не беспокоиться, мы здесь ради армянского народа", заявил генконсул Ирана Мортеза Абедин Варамин.

Тут имеет кое о чем напомнить. Город Гафан является административным центром Зангезурской области РА. И если на юге Зангезурская область граничит с Ираном, то на севере и востоке с Азербайджаном, а конкретнее с Нахчыванской АР. Это территория прохождения Зангезурского коридора. Так что, вовсе не случайными являются не только учения КСИР у наших границ, но и открытие генконсульства ИРИ в Гафане.

Как известно, в ночь на 10 ноября 2020 года главы Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно 9-му пункту заявления, "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Так вот, в качестве такого транспортного сообщения рассматривается транспортный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном, иначе говоря именно Зангезурский коридор через Зангезурскую область. И Иран, как видим, делает все для срыва этого проекта. Играя, по уже сложившейся традиции, на руку Армении. Так было и в пору оккупации Арменией наших земель.

В частности, 21-километровый отрезок дороги Горис-Гафан еще в советское время был проложен на территории Зангиланского района Азербайджана, который входил в число оккупированных РА. Так вот, иранские грузовики без проблем могли проезжать по этой дороге с 90-х, не беспокоясь о таможенных вопросах. Имела место активная торговля между ИРИ и карабахскими сепаратистами.

Вот вам и прекрасная иллюстрация истинного лица Ирана! Официально заявляя об уважении территориальной целостности Азербайджана, эта страна всячески извлекала пользу из оккупации наших земель. Естественно, в ИРИ были не рады итогам 44=дневной войны, какие бы заявления на сей счет не озвучивал официальный Тегеран. Истина состоит в том, что после 44-дневной войны этот 21-километровый участок дороги Горис-Гафан, что пролегает по территории Зангиланского района, вернулся в состав Азербайджана.

Там установлены блокпосты и соответствующие транзитные условия для иранских водителей. А сейчас, как мы видим, имеет место стремительное восстановление Зангиланского района, где уже открылся и международный аэропорт. Проще говоря, Азербайджан видит недружественные действия ИРИ, но продолжает реализовывать проект Зангезурского коридора, официальное согласие на который дала Армения.

К сожалению, в ИРИ не желают понимать, что предпринимаемые Азербайджаном шаги, в том числе реализация Зангезурского коридора, не направлены против кого-либо. Наоборот, официальный Баку стремится к развитию всего нашего региона. Об этом, кстати, выступая в освобожденном Зангилане, открыто и громко заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Страх и тревога в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, на мой взгляд, далеки от реальности... эта дорога будет способствовать миру, спокойствию и стабильности в регионе, проходящая через Каспий, Восток-Запад, она предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных вдоль маршрутов Среднего коридора", подчеркнул глава братского государства.

Но, руководство ИРИ предпочитает "не слышать" всех этих аргументов, доводов. В Тегеране упускают из виду, что какие бы провокационные шаги не осуществлял Иран, у нашей страны есть ответ на эти действия. И не только юридический, политический, дипломатический. У Азербайджана есть мощная армия, сильнейшая в регионе и имеющая опыт блестящей, исторической победы над противником, который жил мифами о своей "непобедимости".

А учения КСИР как раз показали, что иранская армия непрофессиональна и сильно отстает от современных военных стандартов. Из-за введенных против ИРИ десятилетия назад западных санкций, иранская армия технически находится на уровне 1970-х годов. Вот и сейчас, из демонстрировавшихся в ходе учений КСИР кадров, было видно, сколь морально устарели танки и прочая военная техника ИРИ. Не случайно, что в ходе учений были случаи неправильной идентификации целей, поражения собственной техники.

Беспилотники, которые Иран так нахваливает, легко уничтожаются украинской армией. Кстати, перед нами пример очередного преступления со стороны ИРИ. Эта страна откровенно лжет, отрицая обстрелы украинских городов дронами-камикадзе производства ИРИ. В итоге, посол Ирана будет выдворен из Украины. Верховная рада приняла законопроект о разрыве дипломатических отношений с Ираном и признании страны спонсором терроризма.

Плюс, ЕС ввел новые санкции против Ирана. Как видим, далеко не только в Азербайджане не верят ни одному слову официального Тегерана, прекрасно понимая его истинную сущность. Соответственно, Иран может пытаться сколько угодно грозить нашей стране и осуществлять провокационные шаги. Но, Азербайджан в состоянии ответить на все эти действия. Тем более, что и братская Турция в очередной раз заявила о готовности во всем поддержать нашу страну.