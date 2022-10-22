https://news.day.az/politics/1505499.html Армяне продолжают обстреливать Кяльбаджар - Минобороны
Армяне продолжают обстреливать Кяльбаджар - Минобороны
21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.
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