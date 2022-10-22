Армяне продолжают обстреливать Кяльбаджар

21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.