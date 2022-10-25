Азербайджан реализует проекты, закладывающие основу будущего

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Открытие еще одного аэропорта на землях, которые не так давно еще были под оккупацией и представляли собой одни руины, сейчас преображаются на глазах. И это действительно чудо, чудо, сотворенное Президентом Ильхамом Алиевым, который в кратчайшие сроки возвращает жизнь на эти земли. Возрождается регион, который является не только неотъемлемой частью Азербайджана, но и субрегионом экономического характера, представляющим интерес для многих стран Евразийского континента. Фактически, на наших глазах сейчас реализуется проект формирования нового экономического субрегиона, он перво-наперво должен отвечать новым, высоким требованиям транспортно-коммуникационного хаба. Потому что мы находимся на двух важных траверсах - Север-Юг, Восток-Запад, и сегодня, видя, насколько меняется геоэкономическая карта планеты, рождаются новые геоэкономические полюса, перегруппировываются силы, создаются новые центры притяжения, Азербайджан имеет возможность сказать свое веское слово.

Мы покончили с хаосом и неопределенностью, сторонницей которого выступала Армения, и стремительными темпами возвращаем жизнь в регион, который по своим географическим параметрам является связующим, коммуникационным, одним словом - сверхважным с точки зрения преодоления расстояний. Испокон веков люди пытались находить кратчайшие пути для доставки товаров, перемещения ресурсов, обеспечения пассажиропотока, и в этих вопросах перво-наперво вставали вопросы безопасности. Так было всегда, и во времена Великого шелкового пути, и во времена Лазуритового пути. Все коммуникации и морские пути с древних времен принимались в расчет с точки зрения норм безопасности.

Сегодня Азербайджан положил конец армянскому фашизму и армянскому хаосу, который норовил подмять под себя еще новые ареалы на евразийском пространстве. Мы знаем, что у армян аппетиты разгорались постоянно. Они претендовали на чужие земли, утверждали, что являются насельниками этих территорий, хотя на самом деле они - гости на этой земле и живут здесь не больше двух столетий.

Президент Ильхам Алиев со своим концептуальным подходом, со своими точно выверенными расчетами, уверенно поставил крест на факторах риска, опасных вызовах, исходивших от Республики Армения. И вот сдан в эксплуатацию второй международный аэропорт на освобожденных территориях, в следующем году откроется третий. В лице Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана мир получает новый, очень привлекательный регион, который будет представлять собой важное коммуникационное звено, в котором не будет рисков, а будут благоприятные факторы, способствующие перемещению грузов, перевалке ресурсов, движению пассажиропотока и так далее. В этом плане мы знаем, что многие страны, в том числе Китай, Индия и другие ждут, когда в полную мощность заработает Срединный коридор. Да, у него есть разные версии и маршруты, но тот, который готовится открыть Азербайджан, является наиболее оптимальным, функциональным и рациональным с точки зрения и безопасности, и сокращения расстояния, и удовлетворения растущих потребностей товаропроизводителей и деловых кругов.

То, что здесь нашим партнером и другом выступает Турция и ее Президент Реджеп Тайип Эрдоган, полностью закономерно. Непонятно только, почему бескорыстные отношения двух братских народов вызывают такое раздражение у других стран, у той же Франции. Неужели не понимают, что имеет место геоэкономическое действие, обещающее большие преференции для всех стран, для большой единой Евразии.

Недавно в Астане прошел 6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Там об этом говорилось - о том, что Азия нуждается в подавлении рисков и построении новых, более доверительных отношений между субъектами. Когда под отношения закладываются мины замедленного действия в виде недоверия, сомнений и отчуждения, это все в скором времени рушится, и вместо ожидаемых преференций получаются одни потери и разочарования. На всех уровнях официальный Баку, Президент Ильхам Алиев всегда говорит: давайте выстраивать новую архитектуру безопасности и кооперации, потому что на дворе век глобального кризиса, рецессия не отступает, идут войны, появляются новые, очень ожесточенные, непримиримые и опасные конфликты. В этом смысле развитие потенциала интеграции служит тому, чтобы те страны и общности, что находятся вне этой здравой орбиты, тоже могли понять, что единственный выбор может быть только в пользу взаимодействия, диалога и взаимопонимания. На этой почве рождаются планы, совместные действия, привлекательные проекты, закладывающие основу будущего. Нельзя забывать, что мы ответственны не только перед нынешним поколением, но и несем ответственность за грядущие поколения, которым должны оставить стабильное безопасное наследие.

В свою очередь Армения - это страна, которая занимается только лишь деструкцией и обструкционизмом. Они принципиально не хотят видеть синицу в руках, а тратят время на попытки поймать журавля в небе. Тогда как предложенный Азербайджаном Зангезурский коридор - это ключ к решению многих проблем, в том числе армянских. Это будет мощный коммуникационный коридор, который будет отвечать интересам всех сопредельных государств, главных действующих лиц на геоэкономическом поле. И в данном случае Азербайджан, Турция, Россия сообща говорят о том, что есть необходимость в этом проекте, и для чего усложнять, если есть возможность создавать кратчайшие пути друг к другу. Зангезурский коридор является уникальной возможностью раз и навсегда покончить с политикой противостояния и недопонимания на Южном Кавказе и заложить основы более взвешенных и ясных отношений.

Вот, что происходит сейчас на освобожденных землях - открылся уже второй международный аэропорт, наращивается потенциал для того, чтобы в нынешние нелегкие времена создавать новые предпосылки для производственных мощностей, новые рабочие места, сокращать расстояния между производителями и потребителями, создавать более выгодные условия для технологичных обменов. То есть высокие технологии будут определять всю структуру будущего. Они уже сегодня играют ключевую роль для сообщества. Есть страны, обладающие хорошим запасом прочности в плане технологического вооружения, но они не очень охотно делятся своими возможностями. Поэтому то, что сейчас Азербайджан совместно с Турцией и другими партнерами делает в нашем регионе, призвано форсировать поиск на пути получения и реализации новых технологических разработок. Безусловно, в этом плане западные страны являются лидерами, а мы на этом пути пока преодолеваем важные этапы. Да, мы пока идем в гору, но обязательно дойдем до вершины.

Азербайджан и Турция уже показывают пример обмена высокими технологиями, которые должны упростить решение капиталоемких задач. Есть проблема опустынивания, нехватки продовольствия, лекарств и так далее. Необходимо создавать тыл, который поможет решать все эти задачи. И то, что на нашей земле успешно запускаются проекты, подобные Зангиланскому аэропорту, показывает, насколько мы открыты для продуктивного обмена и диалога, а Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы являются очень перспективными с точки зрения роста и обогащения.

Политика открытых дверей, проводимая Баку, отвечает духу времени, базируется на том, что мы всегда готовы сотрудничать со всеми здоровыми силами и находить алгоритмы по всем вопросам и дилеммам и создавать платформу будущего. Мне кажется, что в данном случае Азербайджан находится на правильной стороне истории. Мы работаем и на сегодня, и на будущее.

Это уникальная черта политики Президента Азербайджана - быть на волне национального развития и при этом оставаться неотъемлемой частью всего мирового сообщества. Мы очень успешно интегрируемая, движемся и на Запад, и на Восток. Мы демонстрируем миру существенную нашу особенность - мы открыты к диалогу, взаимодействию и достижению общей выгоды. И самое главное, мы верим в себя и справляемся с вызовами.