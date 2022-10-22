https://news.day.az/politics/1505515.html Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО - ФОТО - ВИДЕО
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО - ФОТО - ВИДЕО
В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"В ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведения международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов. Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы. Отметим, что к участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран", - говорится в сообщении ведомства.
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