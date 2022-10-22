Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО

В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведения международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов. Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы. Отметим, что к участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран", - говорится в сообщении ведомства.