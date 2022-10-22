В Баку проходит Международная благотворительная ярмарка по случаю Дня ООН

В Баку проходит открытие Международной благотворительной ярмарки, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на открытии, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что это мероприятие представляет разнообразие культур.

Байрамов отметил, что целью ярмарки также является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Я верю, что благодаря нашим совместным усилиям сегодня мы сможем внести позитивные изменения в жизнь многих детей с ограниченными возможностями здоровья. В то же время мы видим здесь сотрудничество государственного и частного секторов. На протяжении многих лет Азербайджан, являясь активным членом ООН, демонстрирует приверженность Уставу ООН, его основным принципам. Это мероприятие также является возможностью для дипломатических представительств в Азербайджане представить культуру своих стран", - сказал он.