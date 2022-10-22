Во время первой Карабахской войны сотни тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами

Во время первой Карабахской войны Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой, сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо на открытии Международной благотворительной ярмарки, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.

Он отметил, что за последние 30 лет Азербайджан добился больших успехов с точки зрения экономического развития и развития человеческих ресурсов.

"Наконец через 30 лет сотни тысяч людей получили возможность вернуться в родные места. Азербайджан внес вклад в борьбу с пандемией COVID-19 как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также оказал гуманитарную помощь другим странам в этом направлении. В то же время Азербайджан активно участвует в вопросах межкультурного диалога, мультикультурализма и проводит многочисленные мероприятия в этой сфере. Мы очень рады, что за последние 30 лет отношения Азербайджана и ООН перешли из плоскости помощи на уровень партнерства", - сказал Амброзо.