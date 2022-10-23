Азербайджанцы Ирана - это не диаспора, а люди, проживавшие там тысячи лет

Малая часть азербайджанцев живут в своем национальном государстве - Азербайджане. Значительная часть проживает в Иране, Грузии, России, а также во многих других странах мира. Исторически так сложилось, что часть азербайджанцев выбрала местом проживания другие страны. Но только при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве государство начало вести политику поддержания тесных связей с соотечественниками за рубежом.

Об этом сказал в комментарии Day.Az Айдын Мирзазаде.

Напомним, что в ходе встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым Президент Ильхам Алиев заявил, что "мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной".

Эту линию, отметил Айдын Мирзазаде, продолжает нынешний Президент Ильхам Алиев. Создан Госкомитет по работе с диаспорой. Это показывает, что мы поддерживаем связь не только с этническими азербайджанцами, но и представителями других народов, сами или предки которых проживали в нашей республике. Во многих странах действует организованная азербайджанская диаспора. Наши соотечественники поддерживают тесные связи со своей исторической родиной.

"Азербайджан заинтересован в интеграции соотечественников в общества стран проживания, в том, чтобы они достойно выполняли свои обязанности как граждане этих государств. В то же время Азербайджан поддерживает стремление соотечественников сохранить культуру, язык, поддержка оказывается со стороны Госкомитета, министерства культуры, организуются различные мероприятия, касающиеся пропаганды культуры и искусства нашей страны. Немало азербайджанцев, проживающих за границей, изъявляют желание учиться в университетах в Азербайджане. Уже который год молодые соотечественники из диаспоры при поддержке Госкомитета проводят летние каникулы в Азербайджане, а после освобождения оккупированных Арменией территорий многие из них успели посетить Шушу и другие разрушенные армянами регионы. Очередной, пятый съезд азербайджанцев мира прошел в Шуше, это было очень знаменательное, знаковое событие для азербайджанской диаспоры", - сказал депутат.

По его словам, Азербайджанское государство поддерживает тесную связь с азербайджанскими общинами соседних государств. Азербайджанцы, проживающие в Иране, Грузии, Дагестанской республике России - это не диаспора, это наши соотечественники, которые жили на этих территориях тысячелетиями, подчеркнул Мирзазаде. Не вмешиваясь во внутренние дела этих государств, Азербайджан всегда поддерживал связь с ними. Баку, отметил наш собеседник, всегда интересуется процессами, происходящими в соседних государствах, в частности на территориях проживания азербайджанских общин. Не вмешиваясь во внутренние дела соседей, Азербайджан выступает за то, чтобы все возникающие вопросы решались с позиции уважения гражданских и национальных прав наших соотечественников, чтобы не было эксцессов. Азербайджан, конечно, желает процветания своим соседям и урегулирования всех внутриполитических процессов, происходящих там, на основе диалога и справедливости.

"В то же время и Азербайджанское государство, и азербайджанская диаспора всегда ведут работу против пропаганды армянской диаспоры и антиазербайджанских сил за рубежом. Эти силы стараются оклеветать Азербайджан, создать ему негативный имидж, рассорить Баку со странами, в которых имеется крупная армянская диаспора. Наши соотечественники всегда занимают активную, наступательную позицию, и мы уже не раз становились свидетелями того, как они срывали антиазербайджанские мероприятия.

Связь с соотечественниками за рубежом - это серьезная часть государственной политики Азербайджана. Азербайджан за то, чтобы азербайджанцы жили благополучно, были хорошими гражданами своих стран, поддерживали связи с исторической родиной, воспитывались в духе современных идей и в то же время не забывали свой язык и культуру. Эту политику поддерживает и азербайджанское общество, и азербайджанская диаспора", - резюмировал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева