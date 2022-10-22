Фуад Мурадов провел в Австралии встречи с турецкими дипломатами

В рамках визита председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Австралию состоялись его встречи с послом Турции в этой стране Корханом Каракочем, генеральным консулом в городе Мельбурн Арифом Эсером Торуном и генеральным консулом в городе Сидней Али Севимом, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Председатель комитета выразил турецкому дипломатическому корпусу в Австралии признательность за большое внимание и заботу об азербайджанских коллегах и азербайджанской общине. Он подчеркнул, что совместное сотрудничество представляет важное значение в предотвращении провокаций, которые может учинить проживающая в Австралии многочисленная армянская община, и более широком распространении азербайджанских реалий в этой стране, отметил, что демонстрация представителями Азербайджана и Турции, являющимися "одной нацией, двумя государствами", тесного единства в различных странах мира, в частности, в далекой Австралии, вызывает чувство гордости.

Турецкие дипломаты, подчеркнув, что рады приветствовать азербайджанскую делегацию в Австралии, констатировали, что азербайджанцы, проживающие в Сиднее и других городах, отличаются активностью в общественно-политической жизни страны и столицы Канберры. Было доведено до внимания, что турецко-азербайджанские братские отношения, которые служат примером для всего мира, проявляются и в Австралии, что наши общины тесно сотрудничают.

На встречах были проведены обстоятельные обсуждения о дальнейшей совместной деятельности обеих общин.

Отметим, что во встрече с генеральным консулом Турции в Сиднее принимали участие сотрудники консульства, временный поверенный в делах нашей страны в Австралии Рамиль Гурбанов, представители турецкой общины - руководитель и исполнительный директор Aвстралийско-турецкого представительского альянса, член Совета мультикультурализма штата Новый Южный Уэльс, руководитель Сиднейского представительства MUSİAD, руководитель "Turkish Media Limited", руководитель Турецкой школы Непеан, представитель Австралийского просветительского фонда.