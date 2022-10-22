Очередной официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, открытие лидерами Азербайджана и Турции Зангиланского международного аэропорта, первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost", фундамента железнодорожной станции Гумлаг в Джебраильском районе, фундамента комплекса "Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы", а также совместные заявления для печати свидетельствуют о том, что азербайджано-турецкие отношения вступили в новый этап развития.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

Как отметил наш собеседник, Турция поддерживала на политическом уровне справедливую позицию Азербайджана как до и во время первой карабахской войны, так и сейчас, в рамках постконфликтного периода.

"Азербайджан и Турция являются стратегическими союзниками и это не ограничивается лишь словами. В этом году Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии аэропорта "Ризе" в Турции. В свою очередь, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в открытии международных аэропортов Физули и Зангилан. Открытие аэропорта в Зангилане является большим шагом в будущее Азербайджана. Регулярные визиты и встречи глав двух государств свидетельствуют о том, что азербайджано-турецкая дружба и братство непоколебимы и вечны. Сегодня турецкие компании активно участвуют в восстановлении Карабаха и вносят важный вклад в развитие азербайджано-турецких отношений", - подчеркнул он.

По его словам, визит Президента Эрдогана в Зангилан является сильным месседжем как Армении, так и странам мира, занимающим проармянскую позицию.

"Азербайджан быстрыми темпами восстанавливает освобожденные от оккупации территории, строя новые села и поселки. Если в Армении вновь поднимут головы реваншисты и попробуют вновь посягнуть на суверенные территории Азербайджана, то Анкара на правах союзника имеет право оказать всяческую помощь Баку для пресечения всякого рода провокаций. Армения и ее покровители должны понять и запомнить это раз и навсегда", - резюмировал Нусрет Джомерт.

Напомним, 20 октября турецкий лидер прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В этот же день состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. В церемонии открытия приняли участие Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Абдул Керимханов