Омбудсмен Азербайджана обратилась к международному сообществу в связи с минным террором Армении

Омбудсмен Азербайджана призвала международное сообщество к пресечению минного террора со стороны Армении.

Как сообщили Day.Az в субботу в аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что взрыв противопехотной мины в освобожденном от оккупации Лачинском районе Азербайджана привел к тому, что пострадали еще двое граждан.

"К сожалению, Эльсевяр Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачинского района, скончался от тяжелых ранений, полученных в результате подрыва на мине, Сабухи Гасанов также тяжело ранен. Это трагическое событие еще раз доказывает, что противопехотные мины, беспорядочно установленные Арменией в гражданских населенных пунктах Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, приводят нарушению их фундаментальных прав", - говорится в сообщении.

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