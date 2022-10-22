В ЮНЕСКО состоялась презентация историко-культурного наследия Карабахского ханства

В рамках мероприятий, посвященных объявленному указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Году города Шуша", презентация книги-альбома "Карабахское ханство. Исторический и культурный профиль", изданной под патронажем Фонда Гейдара Алиева и при поддержке министерства иностранных дел Азербайджана, продолжилась на этой неделе в ЮНЕСКО. Книга отражает фото и информацию о редких экспонатах, относящихся к богатому наследию Карабахского ханства и хранящихся ныне в Национальном музее Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

21 октября эта широкая исследовательская работа, проведенная грузинскими учеными в рамках проекта, была презентована в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках семинара "Роль регионального сотрудничества в обнаружении и охране материального культурного наследия".

Постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, поприветствовав участников, дал высокую оценку исследовательскому проекту в качестве вклада в международное сотрудничество по защите культурного наследия, что соответствует принципам Конвенции о всемирном наследии от 1972 года.

Модератор мероприятия французский журналист Жан-Мишель Брун отметил, что такие виды искусства, как мугам, архитектура, ковроткачество, являются, наряду с коневодством, жемчужинами культуры не только Карабахского региона как культурной части Азербайджана, но и всего мира.

Выступивший с обширным докладом директор Национального музея Грузии, известный археолог, профессор Давид Лордкипанидзе проинформировал участников об уникальных проектах при поддержке Фонда Гейдара Алиева, направленных на обнаружение материальных фактов, относящихся к богатому историко-культурному наследию Азербайджана, которые ныне хранятся в Национальном музее Грузии.

Он отметил, что в результате этого сотрудничества несколько лет тому назад в Баку, в Центре Гейдара Алиева, была организована выставка "Шедевры истории", которая позволила широкой зарубежной аудитории ознакомиться с редкими экспонатами, связанными с историко-культурным наследием азербайджанского Иреванского ханства, обнаруженных в архивах Национального музея Грузии.

Руководитель группы авторов книги "Карабахское ханство" профессор Эльдар Надирадзе отметил, что данная исследовательская работа, сделанная на основе собранных объективных этнографических материалов, в очередной раз доказывает доминирование азербайджанской культуры и наличие ее глубоких исторических корней в регионе.

Представитель Музея истории Азербайджана в своем выступлении выразил благодарность грузинским коллегам за их работу, отметив, что Карабахское ханство является продолжением тысячелетнего культурного пласта азербайджанских государств, которые доминировали в этом регионе.

Исследователь Университета Сапиенза в Риме Даниэль Помиер Винчелли в своем выступлении отметил следующее: "Во время моей поездки в освобожденный Карабах я стал свидетелем варварского разрушения азербайджанского наследия в результате 30-летней армянской оккупации". Он также добавил, что Азербайджан с особым вниманием относится к сохранению всего, в том числе христианского наследия в Карабахе.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, подытоживая обсуждения на семинаре, отметил следующее: "Учитывая, что азербайджанское наследие было почти полностью уничтожено во время армянской оккупации, глубокое исследование культурного наследия Карабахского ханства имеет особое значение с точки зрения выявления исторической истины. В этом плане инициатива "Год города Шуша" по указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дала толчок изучению и продвижению научных истин о Карабахском регионе, в частности, об азербайджанской идентичности города Шуша с его древней историей на мировом уровне. Именно появление на свет этой богатой коллекции в виде авторитетной научной публикации, относящейся к истории Карабахского ханства, которая более ста лет неизученной хранилась в архивах Тбилиси, и проведение ее первой презентации в освобожденной Шуше, имеют глубокое символическое значение". Э.Искендеров также выразил уверенность в том, что данное исследование грузинских ученых в будущем останется в центре внимания широкой общественности.

В конце мероприятия дипломатам, экспертам ЮНЕСКО и представителям культуры, СМИ и общественности Франции была подарена книга "Карабахское ханство", изданная на английском, французском и арабском языках.