Открытие аэропорта в Зангилане – свидетельство готовности Азербайджана к прочному миру

Зангиланский международный аэропорт, расположенный в Восточно-Зангезурском экономическом районе, превращается в важный транспортный хаб региона. Его открытие еще раз подчеркивает важную роль Восточного Зангезура и не только как транспортного хаба, но и как регионального центра в целом. Физулинский аэропорт был дверью в Карабах, а Зангиланский носит региональный характер и очень важен с точки зрения проекции азербайджанской мягкой силы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Тот факт, что Азербайджан открыл на освобожденных территориях уже второй международный аэропорт, - это месседж для соседей, партнеров, друзей и недругов, в том числе для Армении. Открытием Зангиланского аэропорта мы еще раз заявили о том, что хотим прочного, справедливого и продолжительного мира, считает Гянджалиев.

"Зангиланский международный аэропорт - это мега-проект, расположенный на новом Шелковом Пути, который свяжет Азию с Европой и тянется на многие тысячи километров. В данном случае Азербайджан выступает в роли коннектора, связующего звена между Востоком и Западом. Происходящее сегодня в мире, в том числе боевые действия в Украине, повышает значимость Срединного пути. Азербайджан взял на себя роль связующего звена, драйвера развития и сотрудничества. И особо символично, что в открытии Зангиланского аэропорта наряду с Президентом Азербайджана принял участие и Президент Турции, а также то, что он был сдан в эксплуатацию во вторую годовщину освобождения Зангилана от армянской оккупации. Открытие аэропорта стало сигналом о готовности Азербайджана к миру и реализации новых мегапроектов. Все страны, которые готовы к сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией, получат дивиденды от использования возможностей, созданных азербайджано-турецким тандемом. Те же, кто будет продолжать территориальные и прочие неуместные претензии к нашим странам, останутся в стороне от тех благ, которые сулит это сотрудничество!", - сказал азербайджанский депутат.

Гянджалиев подчеркнул, что сегодня, когда мир охвачен кризисами, Азербайджан, страна, расположенная в самом сердце Срединного коридора, реализует крупные транспортно-коммуникационные проекты. Зангиланский международный аэропорт - это проект, способный отвечать на такие вызовы, как транспортно-логистический кризис. Поэтому этот шаг Азербайджана должен приветствоваться в мире, считает парламентарий. Азербайджанское государство предлагает в этих условиях альтернативные пути решения проблем.

"Открытие на освобожденных территориях подобных инфраструктурных объектов должно еще раз продемонстрировать тем странам и политикам, которые в последнее время выказывают свою активную поддержку Армении, что Баку стремится к продолжительному миру в регионе. К сожалению, они не хотят всего этого видеть и поддерживают распространяемую Арменией ложь. Еще раз хочу повторить - страны, политики, организации, присоединившиеся к инициированной армянством кампании очернения против Азербайджана, должны вынести уроки из действий Баку и приветствовать его шаги", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева