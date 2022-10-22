https://news.day.az/politics/1505582.html Турция, Азербайджан и Грузия начали совместные военные учения - ФОТО
Турция, Азербайджан и Грузия начали совместные военные учения - ФОТО
В Турции начались компьютерные командно-штабные учения "Eternity-2022" с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и братской страны.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
На учениях с участием военнослужащих и представителей соответствующих государственных структур будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.
Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения взаимодействия между вооруженными силами трех стран, продлятся до 28 октября.
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