Турция, Азербайджан и Грузия начали совместные военные учения

В Турции начались компьютерные командно-штабные учения "Eternity-2022" с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и братской страны.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.

На учениях с участием военнослужащих и представителей соответствующих государственных структур будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения взаимодействия между вооруженными силами трех стран, продлятся до 28 октября.