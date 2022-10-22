Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном.
Об этом Хикмет Гаджиев сообщил в Twitter, передает Day.Az.
Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 12-й сессии министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Кроме того, Хикмет Гаджиев провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем ОИС Хисейном Брахимом Таха, директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджаном Ходжаевым и министром культуры Ирана Мохаммадом Мехди Исмаили.
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