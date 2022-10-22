Армении необходимо хорошо оценить возможность мира

"Если Армения в соответствии с договоренностями, подписанными с Азербайджаном, выполнит взятые на себя обязательства, то станет одним из важных акторов в регионе".

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что в этом случае то, что происходит в регионе, будет на пользу и Армении: "Развитие Срединного коридора выгодно всем. Годами держа под оккупацией азербайджанские земли, Армения изолировала себя. После того, как Азербайджан, одержав победу в Карабахе, освободил свои земли, появилась возможность мира, которую необходимо хорошо оценить".